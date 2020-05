Motorista de aplicativo é perseguido por moto e acaba detido pela PM

Rapaz de 40 anos foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Betim (foto: Reprodução/Google Street View) 40 anos foi detido pela Polícia Militar na tarde deste sábado em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após se recusar a parar depois de se envolver em um acidente. O rapaz estava em serviço como motorista de aplicativo e só foi encurralado pela PM com a ajuda de um motociclista que presenciou a batida. Um homem defoi detido pelana tarde deste sábado em, na, após se recusar a parar depois de se envolver em um acidente. O rapaz estava em serviço como motorista de aplicativo e só foi encurralado pelacom a ajuda de um motociclista que presenciou a batida.









Uma das mulheres que ele levava desceu normalmente. A outra também deixou o veículo, mas se feriu pois o rapaz arrancou o carro e iniciou a fuga. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Betim com ferimentos em um dos ombros.





A polícia foi acionada e ficou em contato intenso com um motociclista. O homem da moto passava pelo local no momento do acidente e auxiliou os policiais a cercar e deter o motorista de aplicativo.





O homem de 40 anos já havia sido preso por dano e lesão corporal. Ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em Betim.