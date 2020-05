Mulher leva facadas ao reclamar de cocô de cachorro na porta de casa, em BH

Vítima foi atendida na UPA Barreiro e se recupera em casa (foto: Bernardo Dias/Câmara Municipal de Belo Horizonte) Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O entrevero teria começado por causa do cocô de um cachorro, animal de estimação de uma das mulheres. Uma briga entre duas vizinhas terminou em uma delas ferida por golpes de faca na manhã deste sábado, na, em. O entrevero teria começado por causa do cocô de um cachorro, animal de estimação de uma das mulheres.









As duas começaram uma discussão. Enquanto isso, o filho da tutora do cão segurou a outra mulher. A suspeita teria buscado uma faca e dado golpes nos braços e nas mãos da vizinha. Os policiais relataram que esse não era o primeiro desentendimento entre as mulheres.





Além de a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro. Ela foi atendida e já está em casa. Os policiais já identificaram a suspeita e o filho e estão em busca deles.

"Estamos em estágio avançado de busca dos suspeitos. Acreditamos que possam estar em outro bairro, aguardando. Mas uma hora ela tem que voltar para casa também. Acho que ela deve se entregar", contou ao Estado de Minas sargento Machado, um dos militares que atenderam a ocorrência.