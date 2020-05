Metrô segue flexibilização em BH e amplia horário de funcionamento

CBTU ainda definirá o horário de funcionamento durante os fins de semana (foto: Jair Amaral/EM/D. A. Press)

Com a flexibilização da atividade comercial ema partir de segunda-feira, anunciada nessa sexta-feira pela prefeitura , o trem metropolitano da capital mineira vai ampliar o atendimento. O metrô vai funcionar em novo horário a partir do mesmo dia do relaxamento na cidade em meio à pandemia do novo coronavírus, com mais disponibilidade de viagens. Todas asestarão abertas.