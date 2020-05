BH tem 193 bairros com casos confirmados de COVID-19; veja quais

Belo Horizonte tem quase 200 bairros com ao menos um caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus. Considerando os 732 diagnósticos georreferenciados pela Prefeitura de BH, até 10 de maio, o Lourdes, no Centro-Sul da cidade, é o que tem mais pessoas contaminadas: 39.

Na vice-liderança vem o Buritis, no Oeste de BH, com 33 diagnósticos. Depois, três bairros da Região Centro-Sul: Belvedere, com 28; Funcionários, com 25; e Sion, com 22.

Entre todos os bairros com mais de 10 pacientes contaminados, apenas dois não estão nas regiões Centro-Sul e Oeste: ona Pampulha, com 13 diagnósticos; e ona Região Leste, também com 13.

Vale ressaltar que 40,9% dos bairros com casos georreferenciados pela prefeitura tem apenas um caso confirmado. Todos os territórios da cidade têm diagnósticos da doença.

Conforme o balanço da prefeitura divulgado nesta sexta, BH tem 1.351 casos confirmados da doença e 39 mortes. Todas as regiões tem óbitos atestados, a maioria no Centro-Sul e no Noroeste da cidade, com sete vidas perdidas cada.