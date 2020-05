Empresária mineira desenvolve kits educativos para crianças no isolamento

(foto: Divulgação/Juliana Ramos) pandemia do novo coronavírus, o setor de festas infantis acabou sendo um dos mais prejudicados. Com as medidas de segurança que envolvem isolamento social e proibição de aglomerações, os empresários do ramo alegam que não têm nenhum tipo de renda. Em meio àacabou sendo um dos mais. Com as medidas de segurança que, os empresários do ramo alegam que não têm nenhum tipo de renda.



Juliana Ramos, de 39 anos, acabou transformando as brincadeiras que fazia com as filhas em comércio. A mineira, desenvolveu “sacolas festivas” para distrair as crianças na quarentena e acabou contornando a crise com criatividade.





13:47 - 22/05/2020 Ônibus também estão na mira das barreiras sanitárias Juliana começou a desenvolver jogos e brincadeiras que não só distraíssem as meninas, mas também fossem educativos e interessantes. “Minha grande inspiração foi minhas filhas. Eu, que já trabalho na área, acabo tendo domínio maior com essas atividades. Acabou que com o próprio material do bufê criei essas brincadeiras”, conta a empresária. Observando as próprias filhas em casa, de 1 e 7 anos,começou a desenvolver jogos e brincadeiras que não só distraíssem as meninas, mas também fossem educativos e interessantes. “Minha grande inspiração foi minhas filhas. Eu, que já trabalho na área, acabo tendo domínio maior com essas atividades. Acabou que com o próprio material do bufê criei essas brincadeiras”, conta a empresária.









A empresária conta que no início da quarentena acabou se vendo perdida e embarcou em uma depressão. “Não tinha vontade de sair da cama. Me sentia mal. Mas o tempo foi passando e percebi que precisava tomar uma atitude. “Quando percebi que estava fazendo não só por mim, mas para os outros também, foi bem melhor."





Juliana diz que as mães sempre veem muito resultado no empreendimento. Ela destaca que recebe mensagens das próprias crianças, pedindo mais jogos e sacolas. “É gratificante, ainda mais porque vejo nelas toda aquela energia e empolgação”, afirma.





Juliana, basta entrar em contato pelo whatsapp (31) 99666-30733 ou pelo Instagram Para adquirir as sacolas feitas por, basta entrar em contato pelo whatsapp (31) 99666-30733 ou pelo Instagram @navilafestas.

* Estagiaria sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.