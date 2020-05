O salário de abril dos servidores mineiros começará a ser pago partir de 22 de maio. A escala foi anunciada pelo governador Romeu Zema (Novo) nesta quarta-feira (20), em coletiva virtual.A primeira parcela é R$ 2 mil reais. O restante, de acordo com o chefe do executivo estadual, sai no dia 27. A exceção são os profissionais da saúde e da segurança pública, pagos integralmente no dia 15.