tirou a vida depessoas em Minas. São. O total de infectados em 24 horas também é recorde: 309 doentes - 5.286, no total. As informações são do informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).



O volume internações é outro dado alarmante do boletim. De terça (19) para quarta, foram 456 - 1.308, no total. Os recuperdos somam 2.766. Outros 2.343 casos permanecem em acompanhamento, ou seja: tem condição clínica monitorada e aguardam atualização pelos municípios.





Juiz de fora na berlinda

A Zona da Mata concentra o maior número de óbitos. Só em Juiz de Fora, foram cinco - três mulheres de 72, 79 e 74 anos, e dois homens, de 56 e 65. Em Mar de Espanha, a doença levou uma idosa de 76. Em Leopoldina, a vítima é um idoso de 65 anos.

Águas Vermelhas

Divino das Laranjeiras

Frei Inocêncio

Japaraíba

Joaíma

Mathias Lobato

Matipó

Raul Soares

Rio Piracicaba

São Sebastião do Anta

Serrania

Ubaí

registrou duas mortes. Os dois pacientes eram do sexo masculino, com 48 e 62 anos., no Sul de Minas, compareceu com uma baixa no balanço - um homem de 62 anos.A lista seria ainda maior caso o óbito informado nesta quarta (20) pela secretaria de saúde de Bom Despacho , na Região Centro-Oeste do estado, tivesse sido registrada pela SES-MG. A COVID-19 matou uma senhora de 78 anos na cidade.A epidemia caminha para tomar metade do estado:. Doze localidades registraram seus primeiros casos nesta quarta-feira (20), caso de: