(foto: PCMG/Divulgação) extorsão nessa segunda-feira (18). A prisão foi feita no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no momento em que a vítima iria entregar uma quantia em dinheiro para que vídeos íntimos não fossem publicados. Um homem de 26 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) pelo crime denessa segunda-feira (18). A prisão foi feita no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no momento em que a vítima iria entregar uma quantia em dinheiro para quenão fossem publicados.









Após atrair as vítimas, ele pedia a elas que viajassem para outro estado onde mantinha relações sexuais em troca de dinheiro. As relações eram gravadas por ele, que simulava agendamentos de pagamentos na conta corrente das vítimas e, quando elas voltavam ao seu estado de origem, percebiam que o pagamento não havia acontecido.





A partir desse momento, segundo o delegado Vinícius Dias, que coordenou as investigações, o suspeito passava a extorquir as vítimas. “De posse dos vídeos, o suspeito passava a exigir valores entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, e até mesmo novos vídeos íntimos da mesma, para não divulgar as imagens em redes sociais e para familiares das mulheres.”



O suspeito foi preso em flagrante e os R$ 3 mil pagos pela vítima foram apreendidos. De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam, já que existe a informação de que o homem teria feito outras vítimas na Região Centro-Sul da capital.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.