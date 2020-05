Perseguição no Anel Rodoviário de BH termina com dois suspeitos presos

Material apreendido foi encontrado com os suspeitos (foto: Divulgação/Polícia Militar) Dois homens foram presos, na noite dessa segunda-feira (18), pela Polícia Militar (PM), após uma perseguição no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. De acordo com os militares, os suspeitos roubaram um veículo no Bairro Camargos, na Região Oeste da capital, e empreenderam fuga, sendo alcançados no Bairro Betânia, na mesma região. foram presos, na noite dessa segunda-feira (18), pela, após uma perseguição no. De acordo com os militares, os suspeitosno Bairro Camargos, na Região Oeste da capital, e, sendo alcançados no Bairro Betânia, na mesma região.

Com os homens, os militares encontraram uma réplica semelhante a uma pistola semiautomática. Em conversa com a PM, um dos suspeitos afirmou que morava da região do Morro das Pedras, enquanto o outro seria natural de Viçosa, na Zona da Mata.

Além do veículo, um celular e uma quantia em dinheiro foram recuperados.