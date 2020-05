Morre operário soterrado em obra em Ibirité, na Grande BH

Militares iniciaram trabalhos durante a tarde em Ibirité (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Morreu, na noite desta segunda-feira (18), um dos homens soterrados em uma obra na cidade de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava em um tubulão, que quando foi acessado pelos militares o operário já estava sem vida. O imóvel está localizado na Rua Antônio Marinho Campos, 188, no Bairro Bela Vista.

Além dele, a ocorrência deixouUm jovem de 25 anos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Contagem, que atende Ibirité, ainda na tarde desta segunda. Ele sofreu umae foi levado ao Hospital de Ibirité.

Outro operário, que também havia sido enterrado, foi socorrido pelo por volta das 19h com vida e levado ao mesmo hospital pelo Samu. Ele estava consciente e foi resgatado após um trabalho técnico dos bombeiros para evitar outro deslizamento de terra no local.

Um dos operários morreu após barranco desabar em Ibirité (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

"As equipes continuam trabalhando na retirada (do corpo) dessa segunda vítima. A médica do Samu fez avaliação e constatou o óbito dessa segunda vítima. Foram três vítimas, porém uma delas (o jovem de 25 anos) foi retirada antes da equipe dos bombeiros chegar, pelos próprios moradores", explica o capitão Tiago Costa, responsável pela atuação dos bombeiros no local.

Segundo a corporação, três viaturas se deslocaram ao local e isolaram a área. Os militares, de imediato, pediram para que os moradores que estavam nas proximidades saíssem de perto do barranco pelo risco de um novo deslizamento.

Desabamento aconteceu no Bairro Bela Vista, em Ibirité, na Grande BH (foto: Reprodução/Google Street View)

Por volta das 18h, eles realizaram o escoramento da estrutura. O objetivo era resguardar a guarnição que trabalha no local. Até mesmo escadas são usadas como apoio do barranco.

Procurada, a Polícia Militar informou que alguns PMs estão no local para prestar apoio aos bombeiros, sobretudo para evitar que curiosos passem pelo isolamento.