BH registra queda no isolamento e tem reabertura do comércio ameaçada

Nos últimos dias, o índice de cumprimento do isolamento social caiu em Belo Horizonte, segundo o prefeito Alexandre Kalil (PSD). Na avaliação da prefeitura, esse cenário pode aumentar a propagação do coronavírus e, consequentemente, adiar o início da reabertura gradual do comércio, agendada previamente para 25 de maio.

“Tivemos uma queda no isolamento, que está colocando em risco a abertura da cidade. Isso me preocupa muito”, disse Kalil, sem dar detalhes estatísticos sobre a queda nos índices de permanência das pessoas em casa.O cumprimento do prazo estabelecido inicialmente para o início da reabertura do comércio depende de parâmetros epidemiológicos estabelecidos pelo Comitê de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19, grupo de especialistas criado pela prefeitura de BH. A equipe analisará aspectos como números de mortes e casos confirmados, disponibilidade de leitos e índice de transmissibilidade do vírus.A decisão sobre a reabertura ou não do comércio não essencial a partir de 25 de maio será anunciada pelo comitê em entrevista coletiva marcada para esta sexta-feira (22), às 14h. Segundo os especialistas, o momento é de reforçar o isolamento social - e não afrouxá-lo - para conter o avanço do vírus e, com isso, conseguir cumprir o prazo."Podemos reverter isso (queda nos índices de flexibilização) para receber talvez uma boa notícia na sexta-feira. Quem vai mandar na abertura da cidade é a população. Fiquem em casa o máximo que puder", reforçou Kalil.