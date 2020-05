Coronavírus em Minas: 161 mortos; quase 4,7 mil infectados

(foto: Pexels)

O novo coronavírus matou já 161 pessoas em Minas, cinco a mais desde domingo (17). O total de infectados é de 4.695, 84 a mais em 24 horas. Destes, 957 estão internados, mais 159 em um dia. Outros 1.971 cumprem isolamento domiciliar. Os recuperados da COVID-19 somam 2.254. Os dados são do informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais desta segunda-feira (18).



Dois dos cinco mortos tinham menos de 50 anos - caso dos pacientes de Uberlândia, no Triângulo (41 anos), e Ouro Preto, na Região Central (46 anos). Em Lavras, no Sul de Minas, a doença interrompeu a vida de um idoso de 69 anos. Em estrela Dalva, na Zona da Mata, morreu um senhor de 81 anos. Em Muriaé, também na Zona da Mata, a vítima tinha 93.





Ainda segundo o boletim, há 2280 pacientes em acompanhamento, ou seja, casos cuja condição clínica permanece sendo monitorada ou aguardam atualização pelos municípios. A letalidade registrada no estado é preocupante: 3,4%, quase quatro vezes que a de países como a Alemanha, cujo índice de letalidade é de 1%.A pandemia já se alastrou para 327 dos 853 municípios mineiros, ou seja, 38% do estado. Belo Horizonte é o epicentro do surto, com 1158 contaminados e 31 mortes. Juiz de Fora, na Zona da Mata, ocupa o segundo lugar do ranking, com 396 casos confirmados e 16 óbitos.