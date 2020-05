Senac Minas disponibiliza 13 mil vagas em cursos virtuais em meio à pandemia

(foto: Pixabay/Reprodução) Serviço Nacional de Aprendizagem de Minas Gerais (Senac) disponibilizará, neste mês, 13 mil vagas em cursos cursos virtuais gratuitos. Para participar, a renda mensal da família (per capita) do candidato não pode ser maior que dois salários mínimos. Diante da atual pandemia, odisponibilizará, neste mês,em cursosgratuitos. Para, a renda mensal da família (per capita) do candidato não pode ser maior que dois salários mínimos.









As aulas acontecerão de maneira remota conforme o mesmo cronograma estabelecido em sala de aula. Ao final do curso, os alunos receberão um certificado com reconhecimento nacional.





O superintendente educacional do Senac em Minas, Anderson Ceolin, explica que as vagas gratuitas foram ampliadas neste momento atípico que o mundo vive. “É uma oportunidade para enriquecer a formação ou mesmo buscar uma nova área de atuação”, informa.





Os interessados devem fazer a inscrição pelo site do Senac