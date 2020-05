Bom Despacho registra quarto caso de coronavírus, o segundo em menos de 24h

Paciente realizou exame em um hospital de BH antes de retornar para Bom Despacho (foto: Reprodução/ Internet) quarto caso de paciente com o novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Bom Despacho, na Região Centro-Oeste do estado, foi confirmado na manhã desta quinta-feira (14), pela prefeitura municipal. O registro ainda não foi contabilizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) no informe epidemiológico diário. A mulher, de 24 anos, está em isolamento domiciliar e não apresenta complicações. de paciente com o(Sars-Cov-2) em, nado estado, foi confirmado na manhã desta quinta-feira (14), pelamunicipal. O registro ainda não foi contabilizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (-MG) nodiário. A mulher, de 24 anos, está em isolamento domiciliar e não apresenta complicações.





De acordo com o informe epidemiológico divulgado pela prefeitura na manhã desta quinta-feira (14), eram contabilizadas 221 notificações de casos suspeitos e quatro de pessoas contaminadas. O novo caso foi o segundo confirmado na cidade em menos de 24 horas.





A primeira ocorrência da COVID-19 refere-se a uma mulher que reside no município, mas contraiu a doença em um cruzeiro para o exterior. A paciente tratou da doença em Belo Horizonte e só retornou para Bom Despacho depois de curada.





O segundo caso de infecção é de um homem, de 56 anos, que está em isolamento domiciliar desde 6 de maio, quando testou positivo para o vírus.





A terceira contaminação foi registrada nessa quarta-feira (13) e trata-se de um homem, de 64 anos, que realizou uma viagem para o Pará, onde poderia ter contraído o vírus. Ele também está em isolamento domiciliar e segue sendo monitorado pela Secretaria de Saúde do município.





De acordo com a análise do pneumologista e presidente do Comitê de Enfrentamento da COVID-19 no município, Humberto Pinto de Paula e Silva, as ocorrências da doença têm aumentado devido ao fluxo de pessoas contaminadas vindas de outras cidades.





“É muito importante que as pessoas que tiverem os casos confirmados notifiquem as autoridades de saúde. Nesse momento, não há transmissão local sustentada ainda, ou seja, esses casos estão vindo de fora da cidade”, afirmou.





Flexibilização do comércio

As atividades comerciais em Bom Despacho foram retomadas há duas semanas, seguindo recomendações de prevenção. O prefeito da cidade, Bertolino da Costa Neto, por meio de vídeo divulgado no site da prefeitura, na semana passada, reforçou a importância de as pessoas seguirem as orientações do Ministério da Saúde, para que a cidade não tenha que passar por novo isolamento total.





“Isso é fundamental para que não tenhamos que retornar ao isolamento total de antes. Quero tranquilizar as pessoas de que não há risco de esse caso se multiplicar pela cidade. As pessoas estão sendo monitoradas e estamos fazendo nossa parte”, declarou.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.



