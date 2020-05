COVID-19 em Minas: já são 139 mortos; estado passa a contar recuperados

(foto: Pixabay)

Andradas

Andrelândia

Bocaiúva

Delfim Moreira

Inhapim

Miradouro

Monte Sião

Oliveira

Passa Quatro

Piedade dos Gerais

Piranguinho

Piraúba

Vespasiano

Visconde do Rio Branco

A pandemia domatou 139 pessoas em- o equivalente à lotação aproximada do Teatro Marília, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte. O aumento é de quatro vítimas em 24 horas. Os dados são do informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) desta quinta-feira (14), que passou a contar o número deda doença. Até o momento, sãoAgora, o boletim também exibe o total de casos em acompanhamento, ou seja, notificações que não evoluíram para óbito, cujo quadro clínico é supervisionado ou aguarda atualização pelos municípios. Sãocasos nessa condição em Minas.As pessoas que morreram são de Governador Valadares, no Vale do Aço (homem de 56 anos); Caxambu, no Sul de Minas (mulher de 81 anos); Alfredo Vasconcelos, na Região Central, (mulher de 27 anos), e Betim, na Grande BH (mulher de 74 anos). O relatório aponta problemas crônicos de saúde para todos os pacientes.O total de infectados é de 3.950, alta de 217 na comparação com o boletim anterior., com 1040 contaminações e 28 óbitos, segue no topo do ranking com larga diferença. Na sequência, vem, na Zona da Mata, com 381 contaminados e 15 mortos.A doença já se alastrou para 288, dos 853 municípios. Ou seja: 33% do estado apresenta casos confirmados ou mortes provocadas pelo vírus. Nesta quinta, 14 localidades entraram para a lista. Entre elas, Vespasiano, na Região Metropolitana - até então, única cidade mineira com mais de 100 mil habitantes livre do surto. Nessa quarta-feira (13), a prefeitura confirmou a contaminação de dois pacientes nos bairros Vila Esportiva e Novo Horizonte. A relação de estreantes inclui também:

Dados excluídos

Os casos suspeitos de COVID-19 deixaram de ser exibidos no balanço diário da secretaria. De acordo com a SES-MG, eles permanecerão em monitoramento, mas serão registrados nos sistemas oficiais como "Síndrome Gripal Inespecífica, por não preencherem, em sua integralidade, critério para investigação laboratorial".