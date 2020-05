Bom Despacho registra terceiro caso de novo coronavírus

Homem de 64 anos passa bem e está em isolamento domiciliar (foto: Divulgação/ Prefeitura de Bom Despacho) terceiro caso de paciente com o novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Bom Despacho, na Região Centro-Oeste do estado, foi confirmado na tarde desta quarta-feira (13), pela prefeitura municipal. O registro ainda não foi contabilizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) no informe epidemiológico diário. O homem, de 64 anos, está em isolamento domiciliar e não apresenta complicações dos sintomas. de paciente com o(Sars-Cov-2) emo, nado estado, foi confirmado na tarde desta quarta-feira (13), pelamunicipal. O registro ainda não foi contabilizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (-MG) no informe epidemiológico diário. O homem, de 64 anos, está eme não apresenta complicações dos sintomas.









De acordo com o informe epidemiológico divulgado pela prefeitura na tarde desta quarta-feira (13), eram contabilizadas 220 notificações de casos suspeitos e dois de pessoas contaminadas.





A primeira ocorrência da COVID-19 na cidade refere-se a uma mulher que reside no município, mas contraiu a doença em um cruzeiro para o exterior. A paciente tratou da doença em Belo Horizonte e só retornou para Bom Despacho depois de curada.



O segundo caso de infecção é de um homem, de 56 anos, que está em isolamento domiciliar desde 6 de maio, quando testou positivo para o vírus.



Flexibilização do comércio

As atividades comerciais em Bom Despacho foram retomadas há duas semanas, seguindo recomendações de prevenção. O prefeito da cidade, Bertolino da Costa Neto, por meio de vídeo divulgado no site da prefeitura, na semana passada, reforçou a importância de as pessoas seguirem as orientações do Ministério da Saúde, para que a cidade não tenha que passar por novo isolamento total.





“Isso é fundamental para que não tenhamos que retornar ao isolamento total de antes. Quero tranquilizar as pessoas de que não há risco de esse caso se multiplicar pela cidade. As pessoas estão sendo monitoradas e estamos fazendo nossa parte”, declarou.

