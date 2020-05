Coronavírus: população envia mais de 13,8 mil denúncias à ouvidoria da PBH

Secretaria Municipal de Saúde recebeu, entre 18 de março e 18 de abril, recebeu um total de 273 manifestações (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

(PBH) recebeu, entre os dias 18 de março e 18 de abril, um totalrelacionadas à pandemia da Covid-19. De acordo com a administração municipal, a Ouvidoria da PBH recebia, em média, 3,5 mil manifestações mensais antes do início da pandemia da Covid-19. "As novas manifestações estão sendo tratadas em regime especial de atendimento, mediante interação permanente com os órgãos municipais responsáveis para sua avaliação, apuração e providências", informou o subcontrolador de Ouvidoria da Prefeitura, Gustavo Costa Nassif. Em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP), a Ouvidoria buscou agilizar o atendimento das demandas de





Saúde



A Secretaria Municipal de Saúde recebeu, entre 18 de março e 18 de abril, recebeu um total de 273 manifestações. As denúncias sobre a Covid-19 somaram 247 (90,48%) do quantitativo.



“A maioria das manifestações direcionadas à Saúde diz respeito aos estabelecimentos que, mesmo autorizados a funcionar, descumpriam as orientações de prevenção e redução dos riscos de contágio, estabelecidas nas normas municipais de combate à atual pandemia”, explica Gustavo Nassif.