COVID-19: centro de ensino mineiro desenvolve ventilador mecânico

Produção deve chegar a 100 ventiladores mecânicos por dia daqui a quatro meses (foto: Reprodução/ Internet) Inatel, centro de ensino, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de Santa Rita do Sapucaí, Região Sul de Minas Gerais, desenvolveram um sistema de ventilação mecânica controlado por uma plataforma eletrônica para auxiliar no combate à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) em hospitais. O aparelho foi transferido para a indústria e estará disponível em breve no mercado, com o financiamento da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). Alunos e professores do, centro de ensino, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de, desenvolveram um sistema decontrolado por uma plataforma eletrônica para auxiliar no combate à(Sars-Cov-2) em. O aparelho foi transferido para a indústria e estará disponível em breve no mercado, com o financiamento da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial ().









De acordo com o professor e coordenador da equipe voluntária que desenvolveu o sistema, Felipe Bueno, o protótipo de um item essencial no enfrentamento da COVID-19 foi elaborado em poucas semanas, com a utilização de componentes nacionais.





"O diferencial do projeto do Inatel é o sistema de pressurização digital que deixa o controle de gases mais preciso e sem a utilização de ambu, que é um balão usado em emergência, mas que não atende a todos os casos de insuficiência respiratória, de acordo com médicos especialistas", explicou.





Segundo o professor e também diretor da Inatel, Carlos Nazareth Motta Marins, o projeto foi apresentado para os ministérios de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), da Economia e da Saúde.





“Desde o início da pandemia, colocamos à disposição do governo federal nossa competência e especialização como Instituição de Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento de soluções necessárias para este momento, contribuindo com a nossa sociedade", afirmou.





Durante a pandemia da COVID-19, o ministro do MCTIC, Marcos Pontes, tem salientado a importância da ciência, tecnologia e inovação no combate à doença, sendo elas as “armas que podem atacar diretamente a causa do problema, que é o vírus”. O ministério tem suas atividades ligadas a entidades que buscam desenvolver soluções eficazes para combater o coronavírus, como a EMBRAPII.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina

