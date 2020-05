Postos de BH têm pouca procura por vacinas contra a gripe

(foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) vacinação contra a gripe. Neste primeiro dia da primeira etapa de vacinação, crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas começaram a ser imunizadas. Nos Centros de Saúde da Regional Centro-Sul, nesta manhã, foi baixa a procura pela vacina. Começou nesta segunda-feira (11) a terceira e última fase da campanha nacional decontra a. Neste primeiro dia da primeira etapa de vacinação, crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas começaram a ser imunizadas. Nos Centros de Saúde da Regional Centro-Sul, nesta manhã, foipela vacina.

Foi baixa a procura pela vacina no Centro de Saúde Padre Tarcísio, no Bairro São Lucas, nesta segunda-feira (11) (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)



Para evitar aglomeração, nesta fase onde 355 mil pessoas devem ser vacinadas os públicos-alvo foram divididos por datas. A próxima etapa começa a partir de 18 de maio, quando devem ser vacinados os professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Em Belo Horizonte considerando as duas primeiras fases da campanha cerca de 620 mil pessoas já estão imunizadas contra a gripe. Somando as três fases a meta geral deve ser atingir 899 mil pessoas. A campanha segue até 5 de junho e quem faz parte dos públicos-alvo e ainda não recebeu a vacina, pode procurar um Centro de Saúde da capital para ser imunizado.





estratégia de abrir postos extras para que as pessoas possam receber a vacina. Os locais podem ser verificados no Além disso, a Prefeitura mantém ade abrir postos extras para que as pessoas possam receber a vacina. Os locais podem ser verificados no portal da Prefeitura.



Gripe em Minas





Segundo dados do DataSUS, em Minas Gerais, até 8 de maio, foram vacinadas 2.710.281 pessoas com 60 anos e acima desta faixa etária e 513.582 trabalhadores de saúde. Na segunda fase, foram vacinadas 1.625.085 pessoas do grupo que incluía indígenas, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional e força de segurança.





Até o momento, foram confirmados 105 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causados pelo vírus Influenza. Desses casos, 11 evoluíram para o óbito.

