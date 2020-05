Falha na sinalização atrasa viagens do metrô de BH

(foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) falha na sinalização causou transtornos a usuários do metrô de Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (11). Algumas estações precisaram fechar os portões para realizar um controle de fluxo. Também foram relatados atrasos nas viagens. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-BH), a circulação foi normalizada. Umacausoua usuários do metrô de Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (11). Algumas estações precisaramos portões para realizar um controle de fluxo. Também foram relatados atrasos nas viagens. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-BH), a circulação foi normalizada.





A empresa disse que a falha de sinalização ocorreu no trecho entre as estações Minas Shopping e Vilarinho às 6h — horário considerado como pico — e o sistema foi normalizado às 7h35. Passageiros usaram as redes sociais para reclamar da situação.



Metrô de Belo Horizonte parado@metrodebh pic.twitter.com/lNExYTDf1n %u2014 Gustavo de Aquino %uD83D%uDE37 (@ContaRealAquino) May 11, 2020





Segundo a companhia, o controle de fluxo foi uma medida adotada para segurança dos próprios usuários, principalmente em momento de pandemia do novo coronavírus. Houve atraso nas viagens e o intervalo médio entre elas, que vinha sendo de 10 minutos, passou para 30 minutos.





A companhia também disse que neste momento todas as estações estão abertas à população e os trens seguem circulando. “O sistema de sinalização foi normalizado e as equipes de operação da CBTU-BH seguem atuando para restabelecer a regularidade dos intervalos entre as viagens, no menor tempo possível,” afirmou em nota.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira