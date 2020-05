Atenção, motoristas: tráfego é desviado para obras da MG-050

Desvio no km. 116 da rodovia MG-050 (foto: Foto: Nascentes das Gerais/ Divulgação)



A partir desta segunda-feira (11), em virtude das obras de duplicação da MG-050 na região de Divinópolis, ocorre desvio de tráfego na altura do km 116, para ambos os sentidos. A medida é necessária para a execução das escavações para construção da passagem inferior de veículos e pedestres.









As obras de duplicação na MG-050, do km 115 ao km 117, contemplam a implantação de retorno operacional em dois níveis no km 116, com a execução de uma passagem inferior de veículos e pedestres.





As autoridades orientam que os motoristas redobrem a atenção ao circular no trecho em obras e respeitem a sinalização e os limites de velocidade (40 km/h) impostos no local.