Ibirité: criança é internada em estado grave após ladrões baterem carro em muro de casa

Menino de 11 anos está internado no Hospital Municipal de Contagem (foto: Fábio Silva/Prefeitura de Contagem) 11 anos foi internada em estado grave na noite desse domingo, depois de um portão cair em cima dela. Um trio havia tomado de assalto um carro em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e estava em fuga da polícia, quando se chocou no muro da casa e derrubou o portão.









Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o trio chegou a tentar matar o motorista durante o assalto. Ele, porém, conseguiu fugir e deixar os três homens com o carro, um Fiat Siena prata.





A polícia foi acionada e localizou o trio no carro, e uma perseguição começou. O condutor do Siena perdeu o controle do veículo e bateu em um muro de uma casa. O portão da residência caiu e atingiu a criança de 11 anos.





A criança foi levada ao Hospital Municipal de Contagem, também na Região Metropolitana, onde está internada em estado grave. A polícia conseguiu prender dois dos três homens, enquanto o outro está foragido.