Dias das mães: 18 mil canções para homenageá-las no domingo delas

Eva Domingos e a filha Viviane (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA PRESS)



Não importa em qual idioma. As mães merecem ser homenageadas em verso e prosa em todas as línguas. E são milhares de canções. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez levantamento especial no banco de dados, que conta com 12 milhões de obras musicais. E 18 mil tem a citação delas em inglês, espanhol e português. Entre elas, Minha Mãe, do Balão Mágico, Mãe, de Emicida, Mãe, de Fábio Júnior, para ficar em exemplos da música brasileira.





"A data é especial e, este ano, sabemos que pode ser a primeira vez que muitas famílias precisarão passar esse dia à distância. É importante respeitar todas as medidas de proteção pela saúde de todos", diz superintendente executiva do Ecad, Isabel Amorim. .

Uma sugestão para presentear as mães é escolher músicas para homenageá-las. "No banco de dados do Ecad são quase 11 mil canções dedicadas a elas em diferentes idiomas. Desejo a todas as mães um dia de amor e muita saúde”, completa. Para inspirar, trazemos algumas dessas canções.