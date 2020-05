Torcida do Galo doa uma tonelada de alimentos

Torcedores do galo de vários municípios mineiros em ação simultânea, distribuem uma tonelada de alimentos (foto: Torcida GDR/Divulgação)

A força e a garra demonstradas nas arquibancadas pela torcida organizada GDR durante as partidas do Clube Atlético Mineiro, hoje ocuparam as ruas de várias cidades de Minas para mais uma ação de solidariedade durante a pandemia do Covid-19. Em BH, integrantes e apoiadores da Garra, Determinação e Respeito (GDR) levou 75 cestas básicas na manhã de hoje para as administrações regionais das prefeituras de BH e Contagem a serem distribuídas a pessoas carentes. Várias representações no interior também participaram em diversos municípios, com arrecadação e distribuição.

No mês passado foram arrecadadas e distribuídas outras 35 cestas com alimentos, depois de uma campanha pelas redes sociais. Houve ajuda até de torcedores do galo residentes em outros países, contou o diretor da torcida, o engenheiro Jadir Júnior, o Piloto, responsável pela bateria que anima os jogos do time.

Formada há apenas três anos, já com msis de 200 inscritos, a GDR vem se destacando pelas ações sociais contínuas, segundo seu diretor. "É uma premissa para se associar a participação de movimentos de apoio a pessoas e famílias mais necessitadas e de solidariedade."

Foram distribuídas mais de uma tonelada de alimentos e materiais de limpeza e higiene. A concentração foi no bairro Sagrada Família de onde partiram os carros, com torcedores, que usaram recursos próprios para distribuir na Grande-BH. Os beneficiados, segundo os organizadores, foram indicados pelas próprias administrações regionais e serviços sociais no interior.