Restaurantes de BH fornecem sanduíches gratuitos a músicos

Músicos de Belo Horizonte, atenção: dois restaurantes da capital mineira estão fornecendo, gratuitamente, um sanduíche para todos aqueles que apresentarem sua carteira da Ordem dos Músicos do Brasil. A campanha vem de uma família que tem a música já no sobrenome, os Manfredini – mesmo do cantor Renato Russo; ou melhor, Renato Manfredini Júnior.









De acordo com o sócio proprietário da marca Porks e dono da franquia do Mr. Hoppy, Diogo Manfredini, a ideia veio depois que a família conversou com os fornecedores da loja sobre problemas enfrentados durante a pandemia de coronavírus.





“A gente tem acompanhado a situação das pessoas que estão com a gente, tanto as que fornecem os alimentos quanto os músicos. Nessa hora, a gente consegue ajudar os fornecedores e eles ajudam a gente, mas os músicos acabam ficando de fora e eles são muito importantes para o que a gente fez naquela praça”, explica.





Na momento em que o Estado de Minas entrou em contato com Diogo, ele estava no supermercado, reforçando as compras para atender a demanda que espera com os músicos. De acordo com ele, o sanduíche oferecido é de uma receita da própria família.





“É um sanduíche muito especial para nós. Estou comprando mais produtos para fazê-lo. A demanda deve aumentar, mas não acreditamos que isso vai gerar aglomerações na porta do estabelecimento”, conta.