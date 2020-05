Guarda Municipal fecha ponto de caça-níqueis no Centro de BH

Guarda Municipal estoura bingo clandestino, na Av. Olegário Maciel, 389, no Centro (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A Press) Guarda Municipal de Belo Horizonte recolheu, na manhã desta sexta-feira (8), 11 máquinas caça-níqueis de uma casa de jogos instalada clandestinamente na Avenida Olegário Maciel, Região Central da capital. recolheu, na manhã desta sexta-feira (8), 11de umainstaladana Avenida Olegário Maciel,da capital.

De acordo com o superintendente da Guarda Municipal, Júlio César, ao perceber a chegada da viatura, uma mulher evadiu do local e não foi identificada. No interior do estabelecimento, as duas pessoas que estavam utilizando as máquinas de jogos foram conduzidas para a Delegacia Adjunta ao Juizado Especial Criminal (Dajec).

O local foi fechado pela Guarda Municipal (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A Press)

A guarda utilizou cães farejadores para verificar se no local havia também drogas, mas nada foi encontrado. O estabelecimento clandestino foi fechado e interditado pela guarnição.





A investigação está sendo conduzida pela Dajec, que recolheu o dinheiro das máquinas antes de serem enviadas para o depósito da prefeitura.

