PM apreende 200 quilos de maconha em apartamento na Região Centro-Sul de BH

Na foto, droga apreendida no apartamento (foto: PMMG/ Divulgação)

Cerca dede maconha foram encontrados, na madrugada desta sexta-feira, em umno Bairro Novo São Lucas, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada na, por volta de 1h, depois que a corporação recebeu uma ligação anônima denunciando o vizinho. Porém, quando os policiais chegaram, o dono do apartamento não estava.Além da maconha, a PM apreendeu algumase uma balança. Os militares também localizaram a identidade do suspeito no apartamento. O homem tem passagem por tráfico de drogas e roubo.Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.