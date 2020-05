Polícia apreende 100 quilos de maconha em Montes Claros

(foto: PCMG/Divulgação)

deflagrou, nesta quinta-feira, uma operação que resultou na apreensão dee na prisão de três pessoas por tráfico de drogas em, no Norte de Minas.As substâncias estavam guardadas em um imóvel localizado no Bairro Independência, local onde os suspeitos foram abordados e presos.As investigações se iquando a equipe da Delegacia Antidrogas passou a monitorar os suspeitos. "Os auditados já possuíam passagens policiais pelo crime de tráfico de drogas. Há alguns meses, eles retornaram a comercialização de drogas em nosso município", disse o delegado Alberto Tenório.As investigações apontaram que a quadrilha recebia as substâncias da cidade de. A cidade funciona como ponto de distribuição de drogas adquiridas em locais diversos.Quando a droga chegava no Norte de Minas, os suspeitos faziam a distribuição - abastecendo outros pontos de venda - gerando um círculo constante de compra e venda.A substância apreendida foi. Mas, na venda, os traficantes conseguiam arrecadar o dobro.Os homens foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Suspeitos foram colocados à disposição da. As substâncias entorpecentes foram apreendidas.O Chefe do 11° Departamento, Jurandir Rodrigues, falou sobre a importância em combater o tráfico de drogas no Norte de Minas. "A Polícia Civil já deflagrou várias operações para combater o tráfico de drogas, além disso, prendeu inúmeros traficantes em toda a região do Departamento. Esse tipo penal merece ser suprimido pelas ações policiais, pois fomenta vários outros crimes, elevando os índices de criminalidade ", afirmou.