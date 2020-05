Bebê morre sufocado com sacola na Região Norte de BH

Caso ocorreu no início da manhã deste domingo no Bairro Novo Tupi

Um bebê de apenas três meses morreu no início da manhã deste domingo no Bairro Novo Tupi, Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar (PM), a criança se sufocou com uma. Foi uma vizinha da família que viu o bebê com o plástico sobre o rosto e avisou o que havia acontecido.