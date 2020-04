Coronavírus: blitz educativa da Guarda Municipal orienta população sobre importância do uso de máscaras

Guarda Municipal abordou 200 ônibus entre os dias 22 e 28 de abril (foto: Divulgação/Guarda Municipal de BH)









“Em todas as abordagens os guardas municipais enfatizam a importância do uso de máscaras, que devem ser utilizadas em todos os espaços públicos da cidade. Os agentes ainda ensinam a forma correta de manejar a máscara, bem como a forma que o equipamento de segurança individual deve ser descartado”, disse o comandante da Guarda Municipal de BH, Rodrigo Sérgio Prates.





Para abranger o maior número de ônibus possível, as ações acontecem nos principais corredores da capital mineira, nas nove regionais da cidade. A blitz acontece da seguinte forma: um agente entra num coletivo e detalha todas as regras do decreto que determina o uso de máscaras por parte da população.

vem fazendoempara alertar a população sobre a importância dopara evitar a propagação do novo. As abordagens visam conscientizar a população sobre o decreto da Prefeitura de Belo Horizonte, que tornou obrigatório o uso do item em locais públicos, incluindo transporte urbano, além de estabelecimentos comerciais.