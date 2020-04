Mortes por coronavírus chegam a 61 em Minas; 1.548 casos foram confirmados

Belo Horizonte já tem mais de 500 casos da doença (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)







Sessenta e uma pessoas já morreram vítimas da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus, em Minas Gerais. O novo balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na manhã deste domingo.









Do total de mortes, 11 ocorreram em Belo Horizonte. Na capital mineira são 533 casos confirmados da doença. A capital já tem 78% dos leitos de UTI ocupados . Outros 90 óbitos são investigados em todo o estado, e 397 foram descartados.





O total de casos de pacientes com suspeita da doença em Minas Gerais é de 78.232. Ontem, eram 75.929. Vale lembrar que são considerados suspeitos casos de pessoas com quadro respiratório agudo, notificado pelo serviço de saúde com suspeita de infecção pelo SARS-COV-2.