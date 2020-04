Belo Horizonte tem 78% dos leitos de UTI ocupados

De acordo com a administração municipal, BH possui 906 leitos de UTI (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

da capital mineira estão. Os números foram confirmados neste sábado pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a pasta, a totalização mais atualizada é do dia 23 de abril.Os dados mostram que há 208 leitos de UTI para pacientes com síndrome respiratória, incluindo a. Desses, 31% estão ocupados.Já com relação aos leitos destinados ao atendimento de outras patologias a taxa de ocupação é de 91%. A cidade possui 698.Segundo a secretaria, a capital mineira conta com 4.740 leitos de enfermaria. A taxa de ocupação enfermaria total: 62%.Desses, 440 são destinados a pacientes pacientes com síndrome respiratória, incluindo a COVID-19. 35% estão ocupados.