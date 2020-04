Minas tem um terço das divisões administrativas sem leitos de UTI

SES-MG informa que 3% dos leitos de UTI no estado estão ocupados por casos confirmados e suspeitos da COVID-19 (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) Minas Gerais não conta com leitos adultos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 29 das 89 divisões administrativas da rede de assistência do estado. O aparato é considerado fundamental neste período de pandemia do novo coronavírus. não conta com leitos adultos de) emdasda rede de assistência do estado. O aparato é considerado fundamental neste período de pandemia do novo coronavírus.





Cristiano Martins e Ígor Passarini, é baseado nos últimos registros do Cadastro Nacional de Estabelecimentos (CNES), referentes a fevereiro deste ano. O site informa que os números coincidem com os divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Ainda de acordo com os dados recolhidos pelo site, o déficit atinge um total de 196 cidades mineiras. O levantamento, feito pelo projeto coronavírus-MG.com.br , organizado pelos jornalistas, é baseado nos últimos registros do), referentes a fevereiro deste ano. O site informa que os números coincidem com os divulgados pela). Ainda de acordo com os dados recolhidos pelo site, o déficit atinge um total de













3.096 UTIs de Minas, 2.013 estão disponíveis para atendimentos no sistema público. O restante se encontra em centros particulares. Os leitos estão distribuídos em 71 dos 853 municípios do estado, seguindo a tendência nacional de estar instalada somente em cidades de médio ou grande porte. Também de acordo com os dados do projeto coronavírus-MG.com.br , dasdeestão disponíveis para atendimentos no sistema público. O restante se encontra em centros particulares. Os leitos estão distribuídos emdosdo estado, seguindo a tendência nacional de estar instalada somente em cidades de médio ou grande porte.





Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgados nesta quinta-feira, o coronavírus já matou 51 pessoas e infectou outras 1.308 em solo mineiro. Os casos suspeitos chegam a 77.775 no estado, e 85 óbitos são investigados.