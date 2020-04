Mortos por coronavírus em Minas sobem para 51; infectados somam 1308

(foto: Leandro Couri/EM D.A. Press)

O novomatou 4 pessoas e infectou mais 25 em Minas. São no total,, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). O estado investiga 85 mortes, 5 a mais desde o último balanço. Os casos suspeitos somam 77.775, contra os 77.744 registrados nessa quarta-feira (22).Os pacientes que morreram são das regiões Central, Norte de Minas e Vale do Rio Doce, a maioria, com histórico de doenças crônicas. Um deles é um senhor de, anos, de 58 anos, morto em 15 de abril. A segunda vítima, uma mulher de 53 que morreu no dia 18, residia em. No mesmom data morreu um homem de 54 anos em. O último paciente contabilizado é a técnica de enfermagem Maria Aparecida de Andrade , morta em 20 de abril em Contagem, na Região Metropolitana.



A COVID-19 ceifou vidas em 33 cidades mineiras. Belo Horizonte (9), Uberlândia (5), no Sul de Minas, Zona da Mata Mineira, e Uberaba, também ao Sul, lideram são as cidades com maior número de óbitos. Veja lista completa:



Belmiro Braga (1)

Belo Horizonte (9)

Bonfim (1)

Cataguases (1)

Contagem (1)

Divinópolis (1)

Espinosa (1)

Extrema (1)

Governador Valadares (2)

Itabira (1)

Juiz de Fora (2)

Mariana (1)

Montes Claros (1)

Morro da Garça (1)

Nanuque (1)

Nova Serrana (1)

Novo Cruzeiro (1)

Ouro Fino (1)

Paraisópolis (2)

Patos de Minas (1)

Patrocínio (1)

Piumhi (1)

Poços de Caldas (1)

Pouso Alegre (2)

São Francisco (1)

São Geraldo da Piedade (1)

São Sebastião do Paraíso (1)

São Tómas de Aquino (1)

Três Pontas (1)

Uberaba (3)

Uberlândia (5)

Varginha (1)

Varzelândia (1)