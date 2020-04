Embalagens de comida se acumulam em lote atrás da penitenciária (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)





lixo produzido na Penitenciária José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves, na Região metropolitana de BH, está sendo depositado e queimado em um terreno baldio localizado atrás do complexo estadual de forma completamente ilegal.



10:42 - 24/04/2020 Minas tem mais de 100 infecções por coronavírus em 24h; mortos vão a 54 Estado de Minas atestou a denúncia feita pela Organização Comunitária Desencarcera MG, que mostrou no Instagram, nessa quinta-feira (23), imagens de um aglomerado de sacos de lixo e embalagens de marmitex de isopor, usados pelos detentos e jogados ao ar livre com restos de comida, favorecendo a proliferação de ratos, escorpiões, o mosquito da dengue e outras pragas. O Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública sobre o caso e aguarda resposta.



Penitenciária José Maria Alkmin, em Ribeirão das Neves (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Ver essa foto no Instagram %u203C%u203C DENÚNCIA GRAVE %u203C%u203C O lixo produzido na Penitenciária José Maria Alcimin está sendo jogado atrás da própria penitenciáriatra! Por isso a imensa proliferação de ratos na unidade e o cheiro forte de putrefação! É um absurdo essa situação de caos sanitário que corrobora na proliferação de diversas doenças pela cidade e na penitenciária. É um completo descaso com as nossas vidas, é inaceitável! Uma publicação compartilhada por Desencarcera MG (@desencarceramg) em 23 de Abr, 2020 às 12:16 PDT



O terreno está localizado na sequência da Rua Vera Lucia de Oliveira Andrade, no Bairro Esplanada, perto do Fórum Desembargador Assis Santiago. "É um absurdo essa situação de caos sanitário que agrava a proliferação de diversas doenças na cidade e na penitenciária. É um completo descaso com as nossas vidas. É inaceitável", completa a denúncia da organização.



Foto de quinta-feira mostra a pilha de lixo no terreno (foto: Divulgação) Nesta sexta, maior parte do lixo havia sido queimada (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

No local, no entanto, constatou-se que, de quinta-feira para esta sexta (24), o lixo foi queimado, pois ainda havia fumaça. Mesmo assim, era possível sentir um cheiro forte de putrefação. A advogada Roseana Cristine Rocha Costa, que passa pela local diariamente, confirmou que ainda na quinta todo o lixo estava intacto e que, na manhã desta sexta, havia muita fumaça no lugar.





Alguns vasilhames que não foram queimados acumulavam água, favorecendo ainda a procriação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Um moraror da região se disse preocupado, pois, além do clima tenso de viver nos arredores de uma cadeia, a falta de higiene "prejudica ainda mais os moradores do entorno".