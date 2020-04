Minas tem mais de 100 infecções por coronavírus em 24h; mortos vão a 54

(foto: STR/AFP)

Minas Gerais registrou 111 infecções pelo novonas últimas 24 horas. SãoO número de mortos pelasaltou de 51 para. Outros 91 óbitos são investigados pela autoridades sanitárias. As informações são do informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado nesta sexta-feira (24).voltou a contabilizar mortes depois de quatro dias de curva estável: são, agora,, contra os 9 registrados até então. O total de contaminações na capital subiu de 482 para 508, alta de 26 casos em um dia.Os casos suspeitos em Minas já somam 73.271, número inferior ao do último relatório, que era de 77.775. De acordo com a SES-MG, a redução se deve à correção de duplicidades.