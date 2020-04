Coronavírus: espaço do Sesc é cedido para SAMU instalar base de apoio em BH

(foto: Reprodução/Google Maps) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Belo Horizonte, o Sesc Minas cedeu um espaço das dependências do Sesc Centro de Excelência em Saúde para a utilização do 192 durante a pandemia do novo coronavírus. A área fica no Bairro São Francisco, Região da Pampulha. Dali, as equipes têm mais facilidade para se deslocar em direção a vários destinos, o que aceleraria a capacidade de atendimento. Em uma nova parceria com odecedeu um espaço das dependências dopara a utilização do 192 durante a pandemia do novo coronavírus. A área fica noo, RDali, as equipes têm mais facilidade para se deslocar em direção a vários destinos, o que aceleraria a capacidade de atendimento.









O local conta com área de 24,80m², divididos em dois vestiários (feminino e masculino), setor de trabalho com ar-condicionado digital e bebedouro. A equipe é composta por dois técnicos de enfermagem e um motorista, que atua nessa base todos os dias da semana, por 24 horas.

*Estagiária está sob supervisão do subeditor Eduardo Murta

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





