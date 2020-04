Coronavírus leva Lavras Novas a outra corrida do ouro

Com as ruas por onde costumavam trafegar muitos turistas vazias, comerciantes oferecem desconto para quem fizer reservas antecipadas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Ofensiva para tentar salvar o turismo em um dos destinos mais charmosos de Ouro Preto, na Região Central de Minas. Com a queda vertiginosa do número de visitantes ao distrito de Lavras Novas em decorrência da pandemia do novo coronavírus, um grupo de empresários lança uma campanha para reaquecer os negócios. O objetivo é manter o foco na localidade, distante 20 quilômetros da sede municipal, fundada por garimpeiros em busca de riquezas que se exauriam em outros pontos da antiga Vila Rica e que, na história recente, havia descoberto no setor turístico seu novo tesouro.









Ele explica que a iniciativa estará em vigor “do momento em as autoridades de saúde derem por encerrado o isolamento social até 31 de dezembro”. Haverá, acrescenta Mol, possibilidade de prorrogação, dependendo da vontade do dono do estabelecimento.











O turista terá direito ao desconto da seguinte forma: entra em contato com o empreendimento que participa da campanha e faz o depósito de um sinal determinado. “Quando o visitante for usufruir do serviço comprado, ele pagará o restante, com desconto de 25% sobre o valor total. Assim, se a diária da hospedagem custa R$ 100, no ato da reserva o turista irá depositar até R$ 50, e quando for usufruir do serviço, deverá complementar com R$ 25”, explica Mol.





Com o dinheiro do depósito prévio, o empreendedor terá capital para movimentar os negócios em Lavras Novas, que tem receita fundamentalmente baseada no turismo, destaca Mol. Como mostrou o Estado de Minas em 1° de abril, 95% dos moradores de Lavras Novas vivem do setor : são proprietários de pousadas, restaurantes e bares, além dos funcionários desses estabelecimentos. “Sem os visitantes, não há renda”, diz Aguinaldo da Cruz, também do comitê de crise.



"Nunca encaramos nada igual a isso"



Estabelecimentos fechados são a tônica desde a adoção voluntária do isolamento, antes mesmo de diretriz oficial (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)







Os estragos causados pelo coronavírus preocupam - e muito - o dono da Pousada Carumbé, Marcus Vinícius Barroso, que será o presidente da Associação Comercial de Lavras Novas, entidade em processo de registro. “Já encaramos períodos muito difíceis na região, como o rompimento de barragem, chuvas torrenciais, mas nada igual a este momento”, afirma ele, que é dono da pousada há 20 anos.





Se o quadro perdurar, Barroso teme pela série de problemas que empreendedores vão enfrentar para honrar compromissos e manter os empregos. “Esperamos que a campanha dê certo, pois o turismo aqui, com a maior parte dos visitantes de Belo Horizonte, movimenta também os distritos vizinhos”, afirma, em relação à iniciativa para manter os negócios no lugar.





De fato, passear agora pelo distrito é ver lojas fechadas, igrejas desertas, pousadas vazias e o silêncio imperando. Em uma das casas, um cartaz parece fazer um apelo singelo à providência divina nestes tempos de provação global: “Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de mim, da minha família e do mundo inteiro”.



"As pessoas daqui passaram a viver apenas do turismo, não plantaram nada além de restaurantes, chalés e bares. Deixaram de lado a horta, a criação. Tomara que a colheita não seja muito dura" Dona de pousada em Lavras Novas, que prefere o anonimato







Diante dos primeiros sinais da ameaça do novo coronavírus, para evitar a circulação de pessoas, o comitê de crise local, antecipando-se aos decretos estadual e municipal, enviou ofícios aos donos de bares, restaurantes, pousadas, chalés e lojas solicitando o fechamento dos estabelecimentos por 15 dias ou enquanto durasse a ameaça da pandemia na região. Cerca de 100 estabelecimentos aderiram à medida voluntariamente.





Tempos sombrios para um lugar que investiu praticamente todas as suas iniciativas em um mesmo filão. Para uma dona de pousada que preferiu não se identificar, o futuro do distrito pós-pandemia precisará ser redesenhado, repensado. “As pessoas daqui passaram a viver apenas do turismo, não plantaram nada além de restaurantes, chalés e bares, e casas e quartos para alugar. Deixaram de lado a horta, uma criação, não plantaram nada no fundo do quintal. Então, neste momento, vão comer o quê? Quarto, pousada? Impossível... Tomara que a colheita não seja muito dura.”





Semana santa de igreja vazia



Capela de Nossa Senhora dos Prazeres passou a semana santa fechada, um duro golpe para os fiéis da comunidade (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A passagem da semana santa sem as tradicionais cerimônias na Capela Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de Lavras Novas, trouxe angústia para Maria das Graças Fernandes Marins, funcionária de uma padaria local. “Participo sempre da semana santa, foi a primeira vez que não tivemos. Se acabar o turismo, Lavras Novas voltará ao que era antes. A gente buscava lenha no mato para fazer comida, catava cascalho para vender. Mas nem isso tem mais”, afirma.





Com o ouro esgotado e outros recursos também, a riqueza de Lavras Novas se tornou de fato sua natureza e o que a história gravou em suas ruas pacatas, suas raízes coloniais e o nome ligado ao ouro. De acordo com a literatura, “nos anos finais do século 18, muitas minas se esgotaram, trazendo estagnação econômica a vários arraiais próximos a Vila Rica, atual Ouro Preto, mas novas expedições continuaram à procura de ouro em seus arredores”.





Assim surgiu Lavras Novas, que recebeu o nome “por ter lavras de ouro descobertas posteriormente, ou seja, uma exploração aurífera mais recente se comparada com outros arraiais mais antigos de Ouro Preto, a exemplo de São Bartolomeu e Antônio Pereira”.





No Centro do distrito, chama a atenção a Capela de Nossa Senhora dos Prazeres, uma “devoção incomum em Minas Gerais”. Conforme registros, o templo foi erguido em 1762 e, na frente, está o cruzeiro de pedra, “símbolo da fé e religiosidade dos pioneiros” conservado até hoje pela comunidade.





Lavras Novas costumava dobrar sua população de mil habitantes nos fins de semana, atraindo gente de todo canto. Agora, com as tardes mais frias, já era para ter mais movimento, mas tudo segue parado. A esperança de um novo renascimento, agora, se concentra nas ações do comitê criado para enfrentar a situação. E ela ainda pode se agravar, embora o distrito não registre casos suspeitos de coronavírus, segundo a Unidade Básica de Saúde local, que atende ainda os distritos de Chapada e Santo Antônio do Salto.