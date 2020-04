Casamento civil pode ser realizado por videoconferência em BH

Diante da atual pandemia de coronavírus e a consequente necessidade de isolamento social, casamentos civis poderão ser realizados por videoconferência e a assinatura de escrituras também poderá ser feita por meio eletrônico. A determinação foi publicada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nesta quarta-feira (24), na Portaria 6.405.

