Mais da metade dos municípios da Grande BH não tem casos confirmados da COVID-19

(foto: Mauro Pimentel/AFP)

Formada por 34 cidades, a Grande Belo Horizonte, ae uma das maiores do mundo, tem mais da metade dos seus municípios

Segundo o último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado na manhã deste sábado (18), nesse território ainda não comunicaram casos confirmados de COVID-19, enquantosobre diagnósticos positivos.

De acordo com o balanço, as seguintes cidades da Grande BH não têm casos da doença: Baldim, Brumadinho, Capim Branco, Confins, Florestal, Igarapé, Itatiaiuçu, Juatuba, Lagoa Santa, Mateus Leme, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Rio Acima, Rio Manso, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.

Por outro lado, as 15 cidades da Região Metropolitana da capital mineira com diagnósticos positivos são: Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Itaguara, Jaboticatubas, Mário Campos, Matozinhos, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Sarzedo.

Esses 15 municípios concentram 525 dos 1.038 casos confirmados no estado: 50,5% do total. Esse dado é puxado, sobretudo, por Belo Horizonte, que tem 412 confirmações; Nova Lima, com 45; e Contagem, com 34.

Quanto às mortes, a única cidade da Grande BH com óbitos confirmados pela doença é justamente a capital mineira: são oito das 39 vidas perdidas no estado.

Confira abaixo o mapa com todas as cidades mineiras com casos confirmados da COVID-19:

Mapa com os municípios de Minas

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





