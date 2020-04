Em menos de 24 horas, PRF faz terceira apreensão em rodovias federais em Minas

(foto: Divulgação/PRF)

Enquanto boa parte da população brasileira se mantém ema Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve 24 horas de muito trabalho em Minas Gerais. A instituição realizou, no início da noite deste sábado (18), suade produtos contrabadeados desde sexta. Desta vez, a operação ocorreu emna Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PRF,foram apreendidos na altura do Km 452 da BR-381. A droga estava em uma

Dois homens foram presos na ocorrência. Eles tentaram fugir durante a abordagem, mas foram detidos momentos depois. Um deles tem passagem por tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a polícia, eles sustentam que não sabiam da droga armazenada na caminhonete. Também disseram que vinham de Campo Grande com destino a João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais.

As drogas, conforme a PRF, estavam na lateral e no estepe da caminhonete. Cães farejaram e encontraram os entorpecentes.

A caminhonete e os detidos foram encaminhados pelos agentes à Polícia Judiciária.

Outras ocorrências

Por volta das 21h de sexta-feira (17), quatro suspeitos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal transportando 442 quilos de maconha disfarçada numa carga de abacaxi pela BR-262, em Florestal, na Grande BH. A droga vinha do Paraguai para Betim.

Durante uma operação de combate ao crime na praça de pedágio da rodovia, agentes da PRF abordaram duas caminhonetes, uma Ford F250 e uma Chevrolet D-20, ocupadas por dois indivíduos cada.

A fiscalização, segundo relato dos agentes, terminou com a apreensão de 483 tabletes de maconha, totalizando 442 quilos de entorpecentes. Cães ajudaram a encontrar a carga ilícita.

Na Ford F250 foi localizado, escondido no painel, a quantia de R$ 17 mil em dinheiro vivo.

Já neste sábado, dois motoristas foram presos por transportarem mais de um milhão de maços de cigarro suspeitos de contrabando. A mercadoria, avaliada em aproximadamente R$ 3,5 milhões, foi apreendida pela PRF na BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

As equipes da PRF iniciaram buscas na rodovia após denúncias de que as duas carretas estariam se deslocando de Uberaba para Uberlândia. Os veículos foram abordados no quilômetro 85, próximo à entrada da segunda cidade.

Com informações de Déborah Lima e Mateus Parreiras