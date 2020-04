PRF apreende mais de R$ 3 milhões em maços de cigarro paraguaios

(foto: PRF/Divulgação)



Dois motoristas foram presos neste sábado por transportarem mais de um milhão de maços de cigarro suspeitos de contrabando. A mercadoria, avaliada em aproximadamente R$ 3,5 milhões, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





Uberlândia. Os veículos foram abordados no quilômetro 85, próximo à entrada da cidade. As equipes da PRF iniciaram buscas na rodovia após denúncias de que as duas carretas estariam se deslocando de Uberaba para. Os veículos foram abordados no quilômetro 85, próximo à entrada da cidade.





De acordo com a PRF, uma das carretas apreendidas era conduzida por um homem de 34 anos e outro de 27, ambos do estado do Paraná. Os motoristas informaram aos agentes que partiram de Guaíra (PR) com destino a Goiânia (GO).





Durante fiscalização aos veículos, os PRFs verificaram que as carretas estavam carregadas com caixas de cigarros paraguaios.





Eles foram presos por suspeita de contrabando, e encaminhados juntamente com os veículos e a carga de cigarros para a Delegacia de Polícia Federal de Uberlândia.