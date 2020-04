Bombeiros procuram idoso perdido em zona rural de Ilicínea, no Sul de Minas

Sebastião Rosa da Silva, de 72 anos está desaparecido (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Militares do Corpo de Bombeiros procuram por Sebastião Rosa da Silva, de 72 anos que está desaparecido. Ele foi visto a última vez na zona rural de Ilicínea, no Sul de Minas.





diabético e tem Alzheimer. A família ligou para os bombeiros às 10h deste sábado e informou que ele saiu de casa nessa sexta-feira (17), por volta do meio dia após almoçar. De acordo com a corporação, o idoso ée tem Alzheimer. A família ligou para os bombeiros às 10h deste sábado e informou que ele saiu de casa nessa sexta-feira (17), por volta do meio dia após almoçar.





Segundo os militares, equipe de busca do quartel de Boa Esperança e equipe do canil de Varginha foram enviadas para a zona rural do município.





“Pede-se a quem tiver informações que telefone para o número 193”, informou a corporação.