Carga roubada, avaliada em mais de R$ 700 mil, é recuperada pela PRF no Triângulo

O caminhão com a carga roubada foi levado, inicialmente, para o posto da PRF de Uberaba (foto: Polícia Rodoviária Federal (PRF)) Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Uberaba recuperou uma carga de defensivos agrícolas, avaliada em mais de R$ 720 mil, roubada em Frutal. Cerca de mil galões, de 20 litros cada, foram encontrados dentro de um caminhão, com placas de São Paulo, que estava estacionado em posto de combustíveis da BR-050, proximidades do município de Uberaba.

Foi constatado pelos policiais que o caminhão com a carga roubada pertence a um homem, detido pela PRF na BR-262, pouco tempo antes, em outro caminhão, também com placas de São Paulo. Com ele foi apreendida uma pistola com várias munições. Ele e o motorista, de 41 anos, foram identificados como suspeitos do assalto da carga, que aconteceu nesta quinta-feira (20) em Frutal, cidade a cerca de 100 quilômetros de Uberaba.

Segundo informações da PRF, ao serem abordados os suspeitos ficaram muito nervosos e passaram informações divergentes. Desta forma, os policiais realizaram uma fiscalização no veículo, encontrando, escondido no interior da cabine, uma pistola Taurus cromada, com 19 munições.

Ainda conforme a PRF, o motorista que transportava a carga foi mantido refém e abandonado no final da tarde em uma estrada do estado de Goiás. A polícia segue rastreamento para localizar o caminhão que transportava os galões de defensivos agrícolas.

Os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Uberaba e vão responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e receptação. Os dois caminhões apreendidos foram encaminhados para pátio do Detran.