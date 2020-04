Comerciantes pedem 'flexibilização' em Monlevade, mas cidade mantém quarentena

Os cartazes foram colocados na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade (foto: Reprodução Redes Sociais )

Uma faixa e um cartaz lado a lado em João Monlevade, na Região Central de Minas, se transformaram numa espécie de símbolo sobre como as cidades estão encarando o isolamento social: de um, comerciantes pedem apara funcionamento das lojas; do, há apelo para moradores nãode casa. A prefeitura já antecipou que, por ora, não abrirá mão da quarentena e que seguirá as autoridades sanitárias como referência.



Na última terça-feira (14), algumas lojas da cidade amanheceram com faixas nas entradas: “Estão matando nossas empresas e nossos empregos!”. A mensagem foi uma reação ao decreto da prefeita Simone Carvalho Moreira (PTB), que suspendeu as atividades comerciais não essenciais.



SEM RELAXAMENTO

O comércio da cidade está fechado desde o dia 21 de março. A partir daí, os comerciantes vêm protestando para abrirem as lojas. , considerados essenciais, continuam em funcionamento.Com isso,locais começaram a questionar asem determinados pontos da cidade. “A avenida principal () está lotada”, relata oafirmam que há uma grande quantidade de pessoas nos estabelecimentos permitidos a atender. Segundo a prefeita Simone Moreira, a fiscalização de aglomerações ocorre todos os dias. "Entretanto, este t, situação semelhante à que vem ocorrendo em diversas outras cidades", afirma.Em contraponto à faixa que pedia a volta geral do comércio, surgiu umcolocado ao lado:. Responsável pela ação, um estudante, que preferiu o anonimato, alega que há uma maioria silenciosa contrária à retomada de atividades comerciais, por causa do risco de propagação da COVID-19.“Eu sei que tem muita gente que está come prefere. Fiz este cartaz como uma forma de mostrar que a gente não está. É um recado para trazer”, afirma o. Ele diz ter acompanhado a repercussão sobre onase afirma ter apoio a sua posição. “Há muitos moradores ficando eme seguindo a. É bom que aqueles que estão napercebam que estão fazendo”, completa.admite que até mesmo entre algunshá temor se houver, enquanto aponta para o risco de falências. “A(do comércio) é boa para o lado, mas, ao mesmo tempo, é ruim, pois ofica se expondo ao”.Em, Barrossustenta que os lojistas estãocom possíveis. “É um momento dee também tem o lado da. Será que eu vou conseguir abrir o meumais uma vez ou eu vou?”,. “Ados lojistas também fica ruim”.O representante de classe alega que osestão tendoem se comunicar com, o que tem sido feito virtualmente.“A prefeita está afastada, mas oestá respondendo por ela. Só que não estamos tendopara as nossas” reclama, sugerindo que têm faltado informações e orientações oficiais. “Os lojistas que estãoestão com mais conhecimento sobre a”, comenta.Entretanto, aafirma que têm ocorrido reuniões com a. "Estamos nos comunicando através de decretos municipais, mensagens no rádio e nas redes oficiais de divulgação, além de contatos com aquipe de secretários e assessoria da prefeitura", alega.Na quarta-feira (15), reunião dos prefeitos do, decidiu que odessas cidades não será. A prefeita revela que não pôde comparecer à conferência, onde foi representado por duas assessoras. E conta que tem evitado sair de casa, já que mora com o pai, de 84 anos, pessoa do grupo de risco para a COVID-19. "Neste sentido, estou priorizando reuniões on-line",

A Prefeitura de João Monlevade afirma que não há intenção de flexibilizar o funcionamento do comércio. "Estamos seguindo as diretrizes de Estado e, dessa forma, aguardamos orientações das autoridades médicas e sanitárias. Além disso, para uma decisão no sentido de flexibilização, é necessário a conclusão do hospital de campanha, bem como uma retaguarda no número de leitos do Hospital Margarida (único da cidade e que atende parte dos municípios da região)", afirma a prefeita Simone Carvalho Moreira.