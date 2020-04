Por causa do coronavírus, Una promove vestibular on-line neste sábado

Em virtude da preocupação com a expansão do coronavírus, o Centro Universitário Una vai inovar no vestibular 2020. Pela primeira vez em quase 60 anos desde a fundação da instituição de ensino, os candidatos passarão pelo processo seletivo de forma 100% on-line para o ingresso no segundo semestre do ano. A prova será aplicada neste sábado, das 7h às 23h.





De acordo com as regras definidas pelo centro universitário, o estudante terá até duas horas para concluir o exame. O tempo será contado a partir do momento que ele acessar o link disponibilizado pelo sistema. As inscrições são feitas gratuitamente até esta sexta-feira (17), às 23h. A Una não divulgou o número de candidatos confirmados até o momento.





Os vestibulandos terão à disposição em torno de 70 opções de cursos de graduação em 10 cidades do estado: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Sete Lagoas, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Nova Serrana, Bom Despacho, Pouso Alegre e Uberlândia.





A diretoria de marketing da Una, Marina Guedes, entende que a instituição sai na frente à medida que adota o processo seletivo pela internet: “Antes mesmo do momento de isolamento social que estamos vivenciando hoje, a Una já vinha se preparando com ferramentas online para tornar a educação em Minas Gerais mais democrática e acessível. Temos diversos desafios nesse primeiro vestibular online, mas nosso corpo técnico e docente está preparado para tornar o caminho mais assertivo, a fim de repetirmos esse modelo, caso seja necessário, em vários outros momentos”.





Para evitar o adiamento do semestre letivo de 2020 e prejudicar a formação de novas turmas a partir de agosto, o centro universitário foi um dos primeiros a adotar a plataforma on-line na continuação das aulas, mantendo os professores e a formação das turmas originais.





A instituição suspendeu as atividades presenciais em Belo Horizonte em 18 de março e conservou o trabalho dos funcionários de forma remota. Apesar disso, as aulas práticas, exigidas constantemente em vários cursos, deixaram de ocorrer desde então por medidas de prevenção ao COVID-19. Outras unidades mantiveram o funcionamento por algum tempo, mas depois interromperam as aulas por causa do crescimento da doença em todo o estado.

Com a crise financeira gerada pelo coronavírus, a Una também disponibilizou aos alunos outra alternativa de pagamento das mensalidades referentes aos meses de abril, maio e junho. Foram oferecidas duas modalidades de financiamento para estudantes que tiveram dificuldades na quitação do pagamento parcelado. A instituição vem analisando os casos particulares de alunos que estão inadimplentes com as mensalidades.