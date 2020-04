Justiça ordena entrega de álcool 70% e máscara a agentes de saúde em BH

(foto: Reprodução AFP Fórum)

determinou nesta quarta-feira (15) a obrigatoriedade de entrega deaos profissionais da saúde em. A decisão é do, ao analisar mandado deApós pedido dofeito por meio de ação civil pública, a tutela de urgência foi concedida. A justificativa foi a grande exposição dos agentes de saúde ao. Dessa forma, odeve fornecer os equipamentos de proteção para os profissionais da área que atuarem nasSeguindo as considerações da nota informativa doafirmou que asnão precisam ser, necessariamente, ase ressaltou que pode ser usado o, na falta do produto. Para completar, olembrou que a higienização das mãos é essencial para interromper o ciclo da: “O procedimento pode ser feito com a utilização de água e sabão”.Entretanto, oa decisão em mandado de segurança. Segundo o, a entrega dos equipamentospoderia ser feita sem exceção, visto que hádos produtos nomundial. Além disso, alegou que, dentro das suas possibilidades, está fornecendopara os seus agentes públicos. Segundo o, os profissionais visitam, em média, 25 a 30 residências por dia.lembrou que é importante buscar alternativas que controlem a expansão daDessa forma, deveria haver cuidados para não colocar os profissionais que atuam na área de saúde em risco ainda mais elevado durantea pandemia da

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta