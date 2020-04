Álcool com concentração de 30% pode ser usado para inativar o coronavírus

(foto: Mohamed_Hassan/Pixabay)

) divulgoupositivo realizado na Alemanha sobre a eficácia do uso docom concentração depara acontra oDe acordo com a microbiologista, como oainda está escasso no mercado, ter esta opção é uma boa notícia. “Mas é preciso ter atenção ao. Se o 70% só é eficiente se for friccionado entre as mãos por 15 segundos, o de 30% ou mais precisa ser usado por 30 segundos”, alerta.A professora daesclarece que a conclusão é valida tanto para o álcool em gel quanto para o líquido. “O mais comum de encontrarmos por aí é o álcool líquido 42%. Então, este precisa ser friccionado por 30 segundos. O álcool gel geralmente é 70%, e basta esfregar por 15 segundos. Também vale frisar que o álcool usado como combustível para carros não é recomendável”, explica Viviane.De qualquer forma, é preciso deixar claro que a higienização das mãos com álcool só é indicada para quando a pessoa não tem disponível por perto água e sabão, cuja combinação ainda é o melhor método. Outra dica muito importante é que o álcool, em qualquer concentração, não é eficiente quando as mãos estão visivelmente sujas, já que vírus e bactérias permanecem “escondidos” atrás dessa matéria orgânica e não seriam inativados.