Projeto faz passeio virtual por centros de pesquisa em BH

Você sabia que pode conhecer instituições científicas desem sair de casa? O, está postando, no site do projeto , fotografias emque permitem o usuário veja, de todos os ângulos, o local de seu interesse. Além disso, você pode conferir os passeios pela ferramenta Google Expedições foi publicado nesta terça-feira (14/04). Nele, o internauta pode conhecer a várias áreas da: desde a, até o. Além disso, é possível “” no caminhão do projeto. Na próxima semana, os passeios peloserão publicados.As imagens foram feitas ao longo dos últimos. Além deles, outroslocais seriamaté o fim do primeiro semestre de. Entretanto, comos registros foram adiados.também modificou a estreia do projeto. A data inicial eradeste ano, porém o grupo adiantou a. “Como já tínhamos as, optamos por antecipar, torná-las públicas e disponibilizá-las também no”, explica a“Assim, estudantes e interessados podem conhecer esses espaços sem sair de casa”,Além deo interesse por, o projeto faz parte de umque procura desenvolver uma “metodologia para planejamento e utilização da ferramentapor pesquisadores, professores e estudantes de ensino fundamental”.desenvolve essa iniciativa junto com, e conta com a colaboração de

