Coronavírus: profissional de hospitais de BH testa positivo e é o primeiro caso confirmado de Lagoa Santa

(foto: Lizabeth Menzies/AFP) Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou nesta sexta-feira (10) o primeiro caso de coronavírus (COVID-19) da cidade. Trata-se de uma mulher de 38 anos, que reside no município, mas trabalha em dois hospitais da capital mineira. O Executivo municipal informou que a paciente não apresenta complicações no seu estado de saúde.









Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Lagoa Santa, a cidade tem 81 casos suspeitos da COVID-19 e 68 descartados. Há também outros 115 casos que ainda não passaram por testes. São pacientes com síndrome gripal e que ficarão em isolamento pelo período de 14 dias.

Uso obrigatório de máscara

Também nesta sexta, entrou em vigor o decreto assinado pelo prefeito de Lagoa Santa, Rogério Avelar, que determina o uso de máscara por parte dos moradores. De acordo com o decreto, qualquer pessoa que sair de casa terá que utilizar o item, seja em ambientes comerciais, dentro de transporte coletivo e individual, entre outros. A portaria também é estendida aos comerciantes, servidores públicos, prestadores de serviços.





Estabelecimentos também devem barrar a entrada de quem não estiver usando máscara. A Prefeitura informou no decreto que haverá fiscalização. Caso algum comércio, prestador de serviço ou qualquer outra pessoa jurídica que for flagrado descumprindo a medida, uma notificação será feita e a situação terá que ser regularizada em 24 horas, com risco de multa, suspensão do alvará sanitário e de funcionamento, bem como a interdição temporária do local.





Pessoas que estiverem fora de casa sem máscara também estarão sujeitas a penalidades descritas no Código Municipal de Saúde.

Prefeitura de BH mostrava preocupação com Lagoa Santa

Na primeira semana de abril, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, chegou a anunciar que não iria autorizar a entrada de ônibus de Lagoa Santa na capital mineira. Na época, o chefe do Executivo do município, Rogério Avelar, havia flexibilizado o isolamento social. No entanto, voltou atrás e manteve o rigor.